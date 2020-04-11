İstanbul'da ekmek fırınları üretimini 3 katına çıkardı
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Zonguldak, İstanbul

İstanbul'da ekmek fırınları üretimini 3 katına çıkardı

- İstanbul'da ekmek fırınları üretimini 3 katına çıkardı Fırıncı Hayati Yunus: "Fırıncılar olarak her türlü hazırız, yetiştiriyoruz sıkıntı yok" İçişleri Bakanlığı'nın hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından dün gece ekmek fırınlarının önünde uzun kuyruklar oluşmuştu.

11.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:04
İstanbul'da ekmek fırınları üretimini 3 katına çıkardı

- İstanbul'da ekmek fırınları üretimini 3 katına çıkardı

Fırıncı Hayati Yunus: "Fırıncılar olarak her türlü hazırız, yetiştiriyoruz sıkıntı yok"

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı'nın hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından dün gece ekmek fırınlarının önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. Bakanlık yasak süresince fırınların açık olacağını duyururken, İstanbul'daki fırıncılar bir mağduriyet oluşmaması için ekmek üretimini 3 katına çıkardı.

İçişleri Bakanlığı 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağının getirildiğini duyurmuştu. Ekmek fırınları yasak kapsamına girmese de dün akşam itibariyle İstanbul'daki fırınların önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. Yasağın ilk günü ekmek üretimine devam eden fırıncılar herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için ekmek üretimini 3 katına çıkardı. Dün akşam saatlerinden itibaren ekmek yaptıklarını söyleyen fırın ustası Hayati Yunus, "Diğer günlerde günlük bin tane yapıyorsak 2 bin, 3 bin tane yapacağız" dedi.

"Günlük bin tane yapıyorsak 3 bin tane olacak"

Fırıncılar olarak bu sürece hazır olduklarını belirten Hayati Yunus, "Dün akşam çok büyük bir izdiham vardı. Ekmekler her gün çıkacak normalde olduğu gibi. Diğer günlerden biraz daha fazla olabilir. Günlük bin tane yapıyorsak 2 bin tane, 3 bin tane olarak halka hizmet vermeye devam edeceğiz. Şu an yoğunluk yok insanlar gelmeye başladı tek tek. Dün geceden beri ekmek çıkarmaya devam ediyoruz. Hafta sonu bu saatlerde yoğunluk oluyordu ama şimdi tek tük geliyor. Fırıncılar olarak her türlü hazırız biz. Yetiştiriyoruz sıkıntı yok" diye konuştu.

"Her şeyin düzeleceğini biliyoruz"

Bu sürecin geçici bir zorunluluk olduğunu ifade eden Gülsüm Candan Üstün ise, "Ekmeğimi aldım. Hiçbir sıkıntı çekmiyorum. Fırının hiçbir zaman kapanmayacağını biliyoruz. Bu fırın hizmet veriyor öbür tarafta fırın var her tarafta fırınlar açık. Bu bir zorunluluk. Geçici bir zorunluluk. Her şeyin düzeleceğini biliyoruz. İnsanlarımızın buna uyması gerekiyor. Çıkmamaları lazım. Daha da olmazsa belediyelerimize söylerler. Neleri eksikse evlerine getirebilirler" şeklinde konuştu.

İstanbul'da ekmek fırınları üretimini 3 katına çıkardı

Kaynak: İHA

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