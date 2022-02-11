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İstanbul'da ekmek 3 lira oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul'da ekmek 3 lira oldu

İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı 3 liraya yükseldi.

İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı 3 liraya yükseldi.

İstanbul Fırıncılar Odası'nın zam talebi İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılan oylama ile kabul edildi. Yüzde 31 olarak belirlenen zam kararının ardından İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmek 3 liraya, 250 gram ekmek ise 3,5 TL'ye satılacak.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

İstanbul Fırıncılar Odası, İto, Güncel, Haberler

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