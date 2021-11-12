İstanbul'da ekmek 2,5 TL oldu

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da 2,25 olan ekmek fiyatları 2,5 liraya yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 230 gram ekmeğin fiyatı 2,5 TL oldu. İstanbul'da daha önce 220 gram ekmeğin fiyatı 2 TL idi. Yeni tarife, dün yapılan İTO Kasım ayı meclis toplantısında kabul edildi. Buna göre, İstanbul'da 1 kilogram ekmeğin azami fiyatı 10,87 TL olarak belirlendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet