İstanbul'da ekmeğe 'resmi' zam

İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Meclisi'nin dün akşam aldığı kararla 230 gram ekmek 2.5 lira oldu.

İTO Meclisi'nin dün akşam yapılan toplantısında ekmeğe zam kararı kabul edildi. Bugünden itibaren İTO'ya bağlı tüm fırıncılar 230 gram ekmeği 2,5 TL'den satmaya başladı.

"GEÇ KALINMIŞ BİR KARAR"

"BİZDE HENÜZ ZAM YOK"