İstanbul'da ek Kovid-19 tedbirleri uygulandı
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İstanbul'da ek Kovid-19 tedbirleri uygulandı

06.11.2020 00:25 | Son Güncelleme: 06.11.2020 00:28
İstanbul'da ek Kovid-19 tedbirleri uygulandı

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan ek tedbirler uygulamaya konuldu.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan ek tedbirler uygulamaya konuldu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda koronavirüs ek tedbirlerine ilişkin yayımlanan genelgeye göre, İstanbul'da Anadolu ve Avrupa Yakası olmak üzere şehrin işlek bölgelerinde bazı iş yerleri saat 22.00'den sonra faaliyetlerini durdurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinde ve toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirerek, vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Anadolu Yakası'nın Üsküdar ve Kadıköy gibi işlek bölgelerinde yapılan denetimlerde ekipler, iş yerleri ile otobüs, minibüs gibi toplu taşıma araçlarını kontrol etti.

Beyoğlu'ndaki denetim

Beyoğlu'ndaki denetimler İstiklal Caddesi girişinde, cadde civarındaki İmam Adnan Sokak ve çevresinde gerçekleşti.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve bekçilerden oluşan ekiplere Beyoğlu Zabıtası da eşlik etti.

Ekipler, cafe, internet cafe, kahvehane, kıraathane, kuaför, berber gibi işletmelere saat 22: 00 itibarıyla kapanmaları için uyarıda bulundu.

İstiklal Caddesinde devriye gezen bir polis aracı da vatandaşlara sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması için anons yaptı.

Ekipler ayrıca restoran ve döner büfeleri gibi işletmelere saat 22: 00'den sonra sadece paket servisi yapmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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