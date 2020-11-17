İstanbul'da ejder ve piton yılanlarının da aralarında olduğu 12 sürüngen hayvan ele geçirildi
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İstanbul'da ejder ve piton yılanlarının da aralarında olduğu 12 sürüngen hayvan ele geçirildi

17.11.2020 11:41 | Son Güncelleme: 17.11.2020 12:11

İstanbul'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen sakallı ejder, albino beyaz boğa yılanı metrelerce uzunluğunda piton yılanının da aralarında olduğu toplam 12 sürüngen hayvan ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen sakallı ejder, albino beyaz boğa yılanı metrelerce uzunluğunda piton yılanının da aralarında olduğu toplam 12 sürüngen hayvan ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, "Canlı Hayvan Kaçakçılığı" yapan kişilere yönelik yeni bir operasyon düzenledi. Yürütülen soruşturması kapsamında Bakırköy'de bir evde nesli tükenmekte olan ve alım satımı yasaklanmış hayvanların bulunduğu yönünde istihbarat akan polis, söz konusu eve 9 Kadım'da baskın düzenledi. Operasyon yapılan evdeki aramalarda; 1 adet çöl varanı, 1 adet nil varanı, 1 adet sakallı ejder, 1 adet savannah monitör, 1 adet 2 metre uzunluğunda albino beyaz boğa yılanı, 1 adet 50 cm uzunluğunda piton yılanı, 2 adet mavi dilli kertenkele, 3 adet bebek tarantula ve 1 adet boğa kurbağası ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alındı. Adı açıklanmayan hayvan kaçakçısı hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "CITES (Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) Sözleşmesine Muhalefet" suçlarından tahkikat başlatıldı. Evde bulunan ve muhafaza altına alınan 12 sürüngen hayvanın ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildiği aktarıldı.

(İHA)

İstanbul'da ejder ve piton yılanlarının da aralarında olduğu 12 sürüngen hayvan ele geçirildi
İstanbul'da ejder ve piton yılanlarının da aralarında olduğu 12 sürüngen hayvan ele geçirildi
İstanbul'da ejder ve piton yılanlarının da aralarında olduğu 12 sürüngen hayvan ele geçirildi
İstanbul'da ejder ve piton yılanlarının da aralarında olduğu 12 sürüngen hayvan ele geçirildi
İstanbul'da ejder ve piton yılanlarının da aralarında olduğu 12 sürüngen hayvan ele geçirildi
İstanbul'da ejder ve piton yılanlarının da aralarında olduğu 12 sürüngen hayvan ele geçirildi
İstanbul'da ejder ve piton yılanlarının da aralarında olduğu 12 sürüngen hayvan ele geçirildi
İstanbul'da ejder ve piton yılanlarının da aralarında olduğu 12 sürüngen hayvan ele geçirildi
İstanbul'da ejder ve piton yılanlarının da aralarında olduğu 12 sürüngen hayvan ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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