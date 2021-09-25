İstanbul'da eğlence yerleri denetlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da polis ekiplerince eğlence yerlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, 83 kişiye işlem yapıldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği koordinasyonunda Sarıyer, Beyoğlu ve Bakırköy'de 57 eğlence mekanında denetim yapıldı.

Polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, mekanlarda sigortasız çalıştıkları ve kanun dışı faaliyetlerde bulundukları belirlenen 67'si kadın 83 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca, 1138 kişinin GBT kontrolü yapılırken, hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de ekiplerce yakalandı.

Denetlenen mekanlardan 10'una ise mühürleme ve ceza işlemi uygulandı.

???????Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.