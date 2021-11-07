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İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi

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İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, Beyoğlu ve Kadıköy'de eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, Beyoğlu ve Kadıköy'de eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde mekanların belgeleri iş yeri evraklarının eksik olup olmadığı yönünde incelemelerde bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, Beyoğlu ve Kadıköy'de eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Mekanlara yönelik gerçekleştirilen denetimde iş yerlerinin belgeleri ve evrakları incelendi.

Beyoğlu - Karakköy - Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mahallesi'nde alkollü hizmet veren bir işletmenin belgeleri incelendi. Denetimde her hangi bir olumsuzluğun olmadığı görüldü.

Polis ekiplerinin Kadıköy'deki mekanlara da yaptıkları denetimde her hangi bir olumsuzluğun olmadığı tespit edildi.

İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi

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