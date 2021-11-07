İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, Beyoğlu ve Kadıköy'de eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, Beyoğlu ve Kadıköy'de eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde mekanların belgeleri iş yeri evraklarının eksik olup olmadığı yönünde incelemelerde bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, Beyoğlu ve Kadıköy'de eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Mekanlara yönelik gerçekleştirilen denetimde iş yerlerinin belgeleri ve evrakları incelendi.

Beyoğlu - Karakköy - Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mahallesi'nde alkollü hizmet veren bir işletmenin belgeleri incelendi. Denetimde her hangi bir olumsuzluğun olmadığı görüldü.

Polis ekiplerinin Kadıköy'deki mekanlara da yaptıkları denetimde her hangi bir olumsuzluğun olmadığı tespit edildi. - İSTANBUL

İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
'Teyze valla ben senin yeğeninim' dediği kadının 94 bin TL'sini alıp kaçtı

"Teyze valla ben senin yeğeninim" dediği kadının 94 bin TL'sini alıp kaçtı

 Taksim'deki barda eğlence kabusa dönüştü! 'Beni nasıl içeri almazsınız' diyerek kurşun yağdırdı

Taksim'deki barda eğlence kabusa dönüştü! "Beni nasıl içeri almazsınız" diyerek kurşun yağdırdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title