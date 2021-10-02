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İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi

İSTANBUL - İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan eş zamanlı denetimlerde mekanların evrakları tek tek kontrol edilirken, müşterilerin Genel Bilgi Taramasına bakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri tarafından il genelinde eğlence mekanlarına yönelik denetimler yapıldı. 65 ekibin ve 130 personelin katıldığı denetimlerde, eğlence mekanlarında bulunması gereken evraklar tek tek kontrol edilirken şüpheli görülen vatandaşlara yönelik GBT yapıldı.

Mekanların kurallara riayet ettiği denetlenirken mekan sahiplerine yönelik uyarılar gerçekleştirildi. Avcılar ve Beyoğlu'nda yapılan denetimlerde polis ekipleri, mekanlardaki müşterilerin kimliklerini incelerken iş yerlerinin de belgelerinin eksik olup olmadığını kontrol etti.

İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi

İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi

İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi

İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı / Davut Has - Son Dakika Haberleri
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