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İSTANBUL'DA EĞLENCE MEKANLARINA DENETİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı. 65 ekibin ve 130 personelin katıldığı denetimlerde, iş yerlerinin evrakları ve müşterilerin kimlikleri kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürülüğü ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Avcılar, Beyoğlu, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Bahçelievler'deki eğlence yerlerinde dün saat 22.00'den itibaren denetimler gerçekleştirdi. 65 ekibin ve 130 personelin katıldığı denetimlerde, eğlence yerlerinin izin belgeleri tek tek incelendi. Ayrıca, içeride bulunanların da GBT sorgulaması yapıldı. Polis, kapalı mekanlarda sigara denetiminin yanı sıra yüksek ses ve müzik kontrolü yaparak, uyarılarda bulundu.

5 ilçede toplam 45 mekan denetlendi. 912 kişiye Gbt sorgusu yapıldı. 3 mekanda TAPDK belgesi olmadan açık içki sunumu yapıldığı, bir diğer mekanda bir kişinin kapalı alanda sigara içtiği tespit edildi. İşyerleri hakkında gerekli tutanaklar düzenlendi. Mekanlarda konsomatris olarak çalıştığı tespit edilen 11 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 44 kadın ve sigortasız işçi olduğu tespit edilen 2 kişi Ahlak Kumar Büro Amirliğine götürüldü.

İSTANBUL'DA EĞLENCE MEKANLARINA DENETİM

İSTANBUL'DA EĞLENCE MEKANLARINA DENETİM

İSTANBUL'DA EĞLENCE MEKANLARINA DENETİM

İSTANBUL'DA EĞLENCE MEKANLARINA DENETİM
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