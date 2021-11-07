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İstanbul'da eğlence mekanları denetlendi

Demirören Haber Ajansı / Ertan Kılıç - Haberler | Güncel
İstanbul'da eğlence mekanları denetlendi

İSTANBUL'da polis ekipleri eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da polis ekipleri eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri Kadıköy ve Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde mekanlarda bulunması gereken evraklar tek tek incelendi. Beyoğlu'nda Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mahallesi Yuva Sokak'ta bulunan eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde eğlence mekanlarının evrakları  incelendi. Denetimlerin yapıldığı Kadıköy'de de eğlence mekanlarına giren ekipler, sigara içilip içilmediği ve iş yerlerinde bulunması gereken evrakları denetledi.


- İstanbul
İstanbul'da eğlence mekanları denetlendi

İstanbul'da eğlence mekanları denetlendi

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