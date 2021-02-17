İstanbul'da eğitime bir gün ara verildi
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İstanbul'da eğitime bir gün ara verildi

17.02.2021 17:27 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:36

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar ve buzlanma nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar ve buzlanma nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili İstanbullular, kar ve buzlanma nedeniyle; bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verilmiştir. Buzlanmaya karşı tedbiri elden bırakmayalım."

Valilikten yapılan açıklamada ise Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre gece saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don beklendiği bilgisi verilerek, vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.

Avrupa yakasında hafif olmak üzere akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmininin anımsatıldığı açıklamada, yarın ise havanın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu olması beklendiği bildirildi.

Kentte cuma günü ise havanın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca bu gece ve yarın sabah buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklarla karşılaşılabileceği ifade edildi.

İstanbul'da eğitime bir gün ara verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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