İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerine yeni düzenleme İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da eczanelerin pazar günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arası çalışacak şekilde yeniden düzenlendiğini bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da eczanelerin pazar günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arası çalışacak şekilde yeniden düzenlendiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Covid-19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09: 00-18: 00 saatleri arası olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA