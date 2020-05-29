İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik
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İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik

Covid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacak.

İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik
29.05.2020 11:37 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:40

Covid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacak.

İstanbul Eczacılar Odası tarafından yapılan açıklamada, "Covid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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