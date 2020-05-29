İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik Covid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacak.

Covid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacak.

İstanbul Eczacılar Odası tarafından yapılan açıklamada, "Covid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA