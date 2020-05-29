İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik
Covid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacak.
29.05.2020 11:13 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:13
Covid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacak.
İstanbul Eczacılar Odası tarafından yapılan açıklamada, "Covid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA