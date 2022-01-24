Haramidere Beylikdüzü arasında E-5 Karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tamamen trafiğe kapandı - Haberler
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Haramidere Beylikdüzü arasında E-5 Karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tamamen trafiğe kapandı

İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - Haberler | Genel

Haramidere Beylikdüzü arasında E-5 Karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tamamen trafiğe kapandı5 Karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tamamen trafiğe kapandı.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Haramidere Beylikdüzü arasında E-5 Karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tamamen trafiğe kapandı

Haramidere Beylikdüzü arasında E-5 Karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tamamen trafiğe kapandı. Yolda kalan araçlar drone ile havadan görüntülendi.

Haramidere Beylikdüzü arasında E-5 Karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tamamen trafiğe kapandı

Haramidere Beylikdüzü arasında E-5 Karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tamamen trafiğe kapandı

Haramidere Beylikdüzü arasında E-5 Karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tamamen trafiğe kapandı

İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - Son Dakika Haberleri

Beylikdüzü, kar, E 5, Genel, Güncel, Haber

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