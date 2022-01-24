Haramidere Beylikdüzü arasında E-5 Karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tamamen trafiğe kapandı
İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - Haberler | Genel
Haramidere Beylikdüzü arasında E-5 Karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tamamen trafiğe kapandı5 Karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tamamen trafiğe kapandı.
BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Haramidere Beylikdüzü arasında E-5 Karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tamamen trafiğe kapandı
Haramidere Beylikdüzü arasında E-5 Karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tamamen trafiğe kapandı. Yolda kalan araçlar drone ile havadan görüntülendi.