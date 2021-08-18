547 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi
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547 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün 18 ilçede yapılan kontrollerde 167'si Afgan 547 düzensiz göçmenin yakalanarak sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün 18 ilçede yapılan kontrollerde 167'si Afgan 547 düzensiz göçmenin yakalanarak sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"17 Ağustos'ta 18 ilçemizde yapılan kontrollerde 167'si Afgan, 380'i diğer uyruklulardan olmak üzere 547 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananlar sınır dışı işlemlerinin yapılması için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Düzensiz göçmenlere yönelik kontroller devam edecek."

547 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi
547 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi
547 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi
547 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi
547 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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