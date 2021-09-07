İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu
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İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu

İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt, Zeytinburnu, Sultangazi ve Bağcılar'da düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda göçmen kaçakçısı 7 şüpheli ile 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Esenyurt, Zeytinburnu, Sultangazi ve Bağcılar'da düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda göçmen kaçakçısı 7 şüpheli ile 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Esenyurt, Zeytinburnu, Sultangazi ve Bağcılar ilçelerinde düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda farklı ülkelerden yasa dışı yollarla ülkeye getirilen yabancı şahısları, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmak üzere sınır illerine sevkiyatlarını gerçekleştiren 7 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yakalanan 46 düzensiz göçmen sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 4 minibüs ve 1 otobüs ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 5'i serbest bırakılırken, 2'si tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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