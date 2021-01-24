İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

24.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 24.01.2021 11:16
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri kadın 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri kadın 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarat çalışmaları neticesinde, suç örgütü elebaşı S.Ö'nün yasadışı yollarla Çin'den temin ettiği uyuşturucuyu hava ve deniz yoluyla yurda getirdiğini belirledi.

Söz konusu uyuşturucunun örgüt üyeleri M.T. ve Ü.B. ile kurye olarak kullanılan A.M.A, isimli kadın aracılığıyla İstanbul genelinde piyasaya sürüleceği, ayrıca suç örgütü elebaşı S.Ö'nün Avcılar ve Büyükçekmece'de depo tuttuğu tespit edildi.

Bu kapsamda, A.M.A'nın şüpheli M.T'den bonzai aldığını belirleyen ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Şüpheli A.M.A'nın evinde yapılan aramada, çeşitli yerlere gizlenmiş hassas teraziler ve suç örgütünün faaliyetlerinde kullandığı değerlendirilen 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelinin buzdolabında bulunan ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar paraya da el konuldu.

Şüphelilerin kullandığı aracın bagajında ise torbalara konulmuş 100 kilogram bonzai, 2 kilogram marihuana ile 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.M.A ve M.T, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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