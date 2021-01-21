İstanbul'da düzenlenen sahte parfüm operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da, sahte olduğu belirlenen 464 bin 23 şişe ve 2 bin 825 litre parfümün ele geçirildiği operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da, sahte olduğu belirlenen 464 bin 23 şişe ve 2 bin 825 litre parfümün ele geçirildiği operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, bir şebekenin ürettiği yüklü miktarda sahte parfümü piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, Başakşehir ve Küçükçekmece'de 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada, sahte olduğu belirlenen 464 bin 23 şişe ve 2 bin 825 litre parfüm, 100 litre saf alkol, 2 parfüm dolum ve kapak takma makinesi ile 976 bin 571 parfüm kutusu, kapağı, valfi ve etiketi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir