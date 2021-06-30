İstanbul'da düzenlenen operasyonda sahte sağlık ürünü ele geçirildi
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda sahte sağlık ürünü ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda sahte sağlık ürünü ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Maltepe'de düzenlenen operasyonda sahte olduğu ve yasa dışı yollardan yurda getirildiği belirlenen 150 bin cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Maltepe'de düzenlenen operasyonda sahte olduğu ve yasa dışı yollardan yurda getirildiği belirlenen 150 bin cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Girne Mahallesi'ndeki bir depoda sahte cinsel içerikli ürünler bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Depodaki aramada, sahte olduğu ve yasa dışı yollardan yurda getirildiği tespit edilen 150 bin ürün bulundu.

Operasyonda şüpheli Ö.T. gözaltına alınırken ürünlere el konuldu.

İncelemelerin ardından ürünlerin imha edileceği öğrenildi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda sahte sağlık ürünü ele geçirildi
İstanbul'da düzenlenen operasyonda sahte sağlık ürünü ele geçirildi
İstanbul'da düzenlenen operasyonda sahte sağlık ürünü ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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