Düzenlenen operasyonda 9 ton sahte içki ele geçirildi
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Düzenlenen operasyonda 9 ton sahte içki ele geçirildi

03.02.2021 11:43 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:33
Düzenlenen operasyonda 9 ton sahte içki ele geçirildi

Büyükçekmece ile Beylikdüzü'ndeki depolara düzenlenen operasyonda yaklaşık 9 ton sahte içki ele geçirildi.

Büyükçekmece ile Beylikdüzü'ndeki depolara düzenlenen operasyonda yaklaşık 9 ton sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimiyle ilgili iki ilçede belirledikleri 4 depoya eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, şişelere doldurulmuş vaziyette, satışa hazır yaklaşık 9 ton sahte içki ele geçirildi.

Daha önce de benzer suçlardan sabıkası bulunduğu tespit edilen biri yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Düzenlenen operasyonda 9 ton sahte içki ele geçirildi
Düzenlenen operasyonda 9 ton sahte içki ele geçirildi
Düzenlenen operasyonda 9 ton sahte içki ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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