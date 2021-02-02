Son dakika haber... Düzenlenen operasyonda 71 parça tarihi eser ele geçirildi
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Son dakika haber... Düzenlenen operasyonda 71 parça tarihi eser ele geçirildi

02.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:40

Gelen son dakika haberine göre Beşiktaş'ta antikacı olarak faaliyet gösteren üç ayrı adrese düzenlenen operasyonda 71 parça tarihi eser ele geçirildi.

Beşiktaş'ta antikacı olarak faaliyet gösteren üç ayrı adrese düzenlenen operasyonda 71 parça tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurdun yer altı ve yer üstü tarihi zenginliklerinin, ülkenin sınırlarında daha önce kurulan uygarlıklara ait kültürel varlıkların yurt dışında rağbet görmesi nedeniyle kaçak tarihi eser toplayan ve satanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Beşiktaş'ta antikacı olarak faaliyet gösteren 2 iş yeri ile bir eve dün baskın düzenledi.

Operasyonda, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait taşınmaz mimari eserlerden söküldüğü değerlendirilen 71 parça çeşitli form ve biçimlerde kültür varlıkları ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatılan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyonda ele geçirilen taşınmaz kültür varlıklarının, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzeleri Müdürlüğü ve İstanbul Arkeoloji Müzesine teslim edileceği öğrenildi.

Son dakika haber... Düzenlenen operasyonda 71 parça tarihi eser ele geçirildi
Son dakika haber... Düzenlenen operasyonda 71 parça tarihi eser ele geçirildi
Son dakika haber... Düzenlenen operasyonda 71 parça tarihi eser ele geçirildi
Son dakika haber... Düzenlenen operasyonda 71 parça tarihi eser ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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