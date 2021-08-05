İstanbul'da düzenlenecek Robowars'a geri sayım başladı
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İstanbul'da düzenlenecek Robowars'a geri sayım başladı

İstanbul'da düzenlenecek Robowars'a geri sayım başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'de mobil uygulama kontrollü robot yarıs¸ması formatının uygulanacagˆı Robowars.dev robotik yarıs¸masına geri sayım bas¸ladı. Mobiler.

Türkiye'de mobil uygulama kontrollü robot yarıs¸ması formatının uygulanacagˆı Robowars.dev robotik yarıs¸masına geri sayım bas¸ladı. Mobiler.dev mobil yazılım toplulugˆu tarafından organize edilen ve ön bas¸vuruları 1 Mayıs'ta açılan yarıs¸ma, 18 Eylül'de I·stanbul'da Kolektif House Levent ev sahipligˆinde gerçekles¸tirilecek. 

Gençlerin hem robotik ve mobil uygulama entegrasyonlarını ögˆrenebilmesini hem de egˆlenceli zaman geçirebilmesini amaçlayan yarıs¸mada 10 bin liralık ödül de sahibini bulacak. Kovid-19 kapsamında gerekli önlemlerin alınacagˆı yarıs¸ma, YouTube'dan canlı olarak da yayınlanacak. 

HAZIRLIK SÜRECİ 1 EYLÜL'E KADAR DEVAM EDİYOR 

Yarıs¸macılar, ön bas¸vuru sonrası 1 Eylül'e kadar olan yaklas¸ık 1 aylık süreçte robot ve mobil uygulama hazırlıklarına devam edebilecek. Yarıs¸mada ise hem savas¸acak robotun hem de robotu kontrol edecek mobil uygulamanın kodlanması s¸art kos¸ulacak. Robot - mobil uygulama entegrasyonu için bluetooth ya da wifi teknolojisi kullanılabilecek. Katılım için herhangi bir yas¸ sınırının bulunmadıgˆı yarıs¸mada takımlar ise en az 1, en fazla iki kis¸iden olus¸abilecek. 

ROBOTLARIN TÜM KONTROLÜ YARIS¸MACILARIN ELİNDE OLACAK 

Kurumdan edinilen bilgilere göre Sumo robot savas¸ı kategorisindeki etkinlikte digˆer robotu yarıs¸ma arenası dıs¸ına çıkaran robot bir üst tura yükselecek. Robowars.dev'i benzer etkinliklerden ayıran özellik ise arenada yer alacak robotların bizzat katılımcıların kendileri tarafından yazılmıs¸ uygulamalarla kontrol edilmesi. Beraberinde hem yazılım hem de donanım alanında yetenek isteyen bu kriter, anlık strateji degˆis¸iklikleriyle robotuna komutları gönderecek yarıs¸macıların marifetlerini sonuna kadar sergilemelerine olanak tanırken yarıs¸maya da heyecan katacak. 

MOBİLER.DEV HAKKINDA 

Etkinligˆin düzenleyicisi ve etkinlik sahibi Mobiler.dev Türkiye'de mobil yazılım ekosistemine katkı sagˆlamak amacıyla kurulan bir topluluk ve platformdur. Çalıs¸malarını mobiler.dev platformunda yayınlayan topluluk, mobil yazılımcıları ilgilendiren birçok konuda Türkçe içerikler sunmayı amaçlıyor. Ayrıca üniversite ögˆrencilerinin mobil yazılıma ilgili duyması için mentorluk programı da yürütüyor.


İstanbul'da düzenlenecek Robowars'a geri sayım başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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