İstanbul'da düzenlenecek Karate 1 Premier Lig müsabakalarına 80 ülkeden 650 sporcu katılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul'da düzenlenecek Karate 1 Premier Lig müsabakalarına 80 ülkeden 650 sporcu katılacak

04.03.2021 15:05 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:08
İstanbul'da düzenlenecek Karate 1 Premier Lig müsabakalarına 80 ülkeden 650 sporcu katılacak

Dünya Karate Federasyonunun (WKF) 2021 yılındaki ilk organizasyonu olma özelliğini taşıyan ve 12-14 Mart tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Karate 1 Premier Lig müsabakalarına 80 ülkeden 650 sporcu katılacak.

Dünya Karate Federasyonunun (WKF) 2021 yılındaki ilk organizasyonu olma özelliğini taşıyan ve 12-14 Mart tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Karate 1 Premier Lig müsabakalarına 80 ülkeden 650 sporcu katılacak.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Avusturya'nın Salzburg kentinde gerçekleştirilen organizasyon bu yıl İstanbul Yeşilköy'deki WOW Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

80 ülkeden 650 sporcunun tatamiye çıkacağı şampiyona Dünya Karate Federasyonunun (WKF) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında gerçekleştirilecek. Önemli organizasyon öncesi WKF Hakem Semineri de yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, organizasyona gösterilen ilginin Türkiye ve Türk karatesinin gücünü gösterdiğini söyledi.

Dünya Karate Federasyonunun olimpiyat yılı olan 2021'in ilk organizasyonunu Türkiye'ye verdiğini anımsatan Delihasan, "Dünya Karate Federasyonu bize güveniyor. Hem sportif hem de organizasyon açısında parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Dünya sporunun neredeyse durmuş olduğu böyle bir dönemde aldığımız sorumluluğun bilincindeyiz. Organizasyon öncesinde ve organizasyon boyunca her türlü tedbiri alacağız. Sporcularımız için de önemli bir sınav niteliği taşıyan bu organizasyonda hedefimiz çok sayıda madalya kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.

2019 yılının Mayıs ayında düzenlenen Karate 1 A Serisi organizasyonuna 101 ülkeden bin 813 sporcu katılmış, Türkiye 4 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Cahit Özkan Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Hande Soral Demet Akalın Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Arda Turan Cüneyt Çakır Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Taciz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da düzenlenecek Karate 1 Premier Lig müsabakalarına 80 ülkeden 650 sporcu katılacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 15:14:03. #1.15#
title