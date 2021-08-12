İstanbul'da düzenlenecek bisiklet yarışı 24 saat sürecek
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İstanbul'da düzenlenecek bisiklet yarışı 24 saat sürecek

İstanbul'da düzenlenecek bisiklet yarışı 24 saat sürecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünyada büyük ilgi gören ve Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan '24 saat' bisiklet yarışlarına katılmak için son kayıt tarihi 14 Ağustos olarak belirlendi.

Dünyada büyük ilgi gören ve Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan '24 saat' bisiklet yarışlarına katılmak için son kayıt tarihi 14 Ağustos olarak belirlendi. 'Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace' yarışması Intercity İstanbul Park yarış pistinde 21-22 Ağustos tarihinde yapılacak. 24 saat boyunca kesintisiz sürecek.

Türk Telekom isim ve ana sponsorluğunda Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek olan 'İstanbul 24 saat Boostrace' yarışmasına izleyiciler de ortak olabilecek. 24 saat süren bisiklet yarışı, 21-22 Ağustos 2021 tarihlerinde Intercity İstanbul Park yarış pistinde gerçekleşecek. Formatı ve organizasyonuyla bisiklet severlerden yoğun ilgi gördüğü kaydedilen yarış için kayıt ise 14 Ağustos'ta sona eriyor. Takımlarını oluşturan ve takım isimlerini belirleyen sporcular, 'Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace' yarışına https://istanbul24h.com/ adresine girerek kayıt yaptırabilecek.

PİSTTE 24 SAATLİK BÜYÜK MÜCADELE

'Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace'te; 2, 4 veya 6 kişilik takımlar değişmeli olarak 24 saat boyunca pedal çevirecek. Her takımdan sadece 1 kişi pistte bisiklet sürerken, pistte kalma süresini takımlar kendi belirleyecek. Derecelendirme ise kat edilen mesafeye göre yapılacak. Her takıma yarış boyunca takım arkadaşlarını beklemeleri ve dinlenmeleri için Pit alanına açılan garajlarda belirli alanlar tahsis edilecek. Yarışma esnasında ayrıca Tivibu tarafından canlı yayın ve öncesi haftalarda program içerikleri yayınlanacak. Bisiklet festivali alanı ve etkinlikler 21-22 Ağustos tarihlerinde Intercity İstanbul Park'ta ücretsiz olarak ziyaretçilere açık olacak.


İstanbul'da düzenlenecek bisiklet yarışı 24 saat sürecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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