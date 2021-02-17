İstanbul'da düzenlenecek Balkan Salon Şampiyonası'na 18 ülkeden 236 atlet katılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul'da düzenlenecek Balkan Salon Şampiyonası'na 18 ülkeden 236 atlet katılacak

17.02.2021 18:33 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:37
İstanbul'da düzenlenecek Balkan Salon Şampiyonası'na 18 ülkeden 236 atlet katılacak

İstanbul'da 20 Şubat'ta yapılacak 26. Büyükler Balkan Salon Şampiyonası'na 18 ülkeden toplam 236 atlet katılacak.

İstanbul'da 20 Şubat'ta yapılacak 26. Büyükler Balkan Salon Şampiyonası'na 18 ülkeden toplam 236 atlet katılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atletizm Milli Takım'ın 53 atletle katılacağı tek günlük organizasyonda 24 branşta madalyalar sahibini bulacak.

Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşecek organizasyona katılacağını bildiren ülkeler ve katılım sayıları şöyle:

"Arnavutluk (3), Azerbaycan (4), Bosna-Hersek (8), Bulgaristan (26), Gürcistan (1), Hırvatistan (17), Karadağ (2),Kıbrıs RK (5), Kosova (6), Kuzey Makedonya (2), Moldova (6), Romanya (36), Sırbistan (12), Slovenya (20), Türkiye (53),Ukrayna (24), Ermenistan (1), Yunanistan (10)."

Organizasyonda yarışacak milli sporcular ise şunlar:

Erkekler:

60 metre: Kayhan Özer, Umut Uysal

400 metre: Berke Akçam, İlyas Çanakçı

800 metre: Murat Yalçınkaya, Abdullah Özdemir

1500 metre: Devrim Kazan, Abdurrahman Gediklioğlu

3000 metre: Cihat Ulus, İslam Taşçı

60 metre engelli: Mikdat Sevler, Furkan Aktaş

Uzun atlama: Necati Er, Muammer Demir

Üç adım atlama: Can Özüpek, Mert Çiçek

Yüksek atlama: Alperen Acet, Enes Talha Şenses

Sırıkla atlama: Ersu Şaşma, İlkay Aydemir

Gülle atma: Murat Gündüz, Alperen Karahan

4×400 metre: Batuhan Altıntaş, Yavuz Can, Kubilay Ençü, Oğuzhan Kaya, Akın Özyürek, İsmail Nezir, Ali Aksu

Kadınlar

60 metre: Zülha Armutçu, Yudum İliksiz

400 metre: Emel Şanlı, Nevin İnce

800 metre: Tuğba Toptaş, Aslı Arık

1500 metre: Emine Hatun Tuna-Mechaal, Rahime Tekin

3000 metre: Gamze Bulut Duvar, Burcu Subatan

60m engelli: Yaren Yıldırım

Uzun atlama: Emine Selda Kırdemir

Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz, Beyza Gülenç

Yüksek atlama: Buse Savaşkan, Kadriye Aydın

Sırıkla atlama: Mesure Tutku Yılmaz, Buse Arıkazan

Gülle atma: Emel Dereli, Pınar Akyol

4×400 metre: Zeynep Kuran, Elif Polat, Ecem Ece, Ezgi Kol

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kadir Topbaş Meral Akşener Muharrem İnce Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emel Sayın Özge Özder Hülya Avşar Meghan Markle
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Aykut Kocaman Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kar Şehit Türk Lirası Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da düzenlenecek Balkan Salon Şampiyonası'na 18 ülkeden 236 atlet katılacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 18:58:34. #1.14#
title