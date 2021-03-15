İstanbul'da Dünya Romanlar Günü karanfiller ve çikolatalarla kutlandı
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İstanbul'da Dünya Romanlar Günü karanfiller ve çikolatalarla kutlandı

15.03.2021 15:38 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:51
İstanbul'da Dünya Romanlar Günü karanfiller ve çikolatalarla kutlandı

? Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Dünya Romanlar Günü nedeniyle ilçedeki roman vatandaşlarının ağırlıklı olarak yaşadığı mahalleleri gezerek karanfil ve çikolata dağıttı.

? Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Dünya Romanlar Günü nedeniyle ilçedeki roman vatandaşlarının ağırlıklı olarak yaşadığı mahalleleri gezerek karanfil ve çikolata dağıttı. Otobüsle mahalle mahalle gezen Yıldız'a cama, balkona ve sokağa çıkan vatandaşlar el sallayarak teşekkür etti.

Dünya Romanlar Günü kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız otobüsle roman vatandaşlarının ağırlıklı olarak yaşadığı Hacıhüsrev, İstiklal gibi mahalleleri ziyaret ederek karanfil ve çikolata dağıttı. Evinin camına, balkonuna çıkan vatandaşlar ise otobüste çalan müziğe eşlik etti, renkli görüntülerin ortaya çıktığı ziyarette Yıldız, en kısa sürede kentsel dönüşümün başlayacağını söyledi.

ROMAN KARDEŞLERİMİZ ÜLKEMİZİN GÜZELLİĞİ VE ZENGİNLİĞİ

Zaman zaman otobüsten inerek mahalleliyle bir araya gelen Yıldız, 'Dünyada 8 Nisan Romanlar Günü olarak kutlanıyor. Biz Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 14 Mart'ta kutlanılması konusunda bir karar aldık. Roman kardeşlerimiz bu ülkenin zenginliği, güzelliği. Biz e Türkiye'de tek millet diyoruz. Türk'üyle, Kürt'üyle, Çerkez'iyle, Laz'ıyla, Roman'ıyla tek millet olarak güçlü olduğumuza inanıyoruz. Bu topraklarda birlik ve beraberlik içinde çok zor günleri atlattık. İnanıyorum ki birlik ve beraberlik içinde Türkiye Romanlarıyla birlikte, dünyayı daha da güzelleştirme konusunda gayretlerimiz devam edecek. Beyoğlu'ndaki Roman kardeşlerimiz hepimizin komşusu. Neşeli insanlar, bu neşeli günlerinde onların yanında olup Romanlar Günü'nü tebrik ettik. Çiçekler, çikolatalar dağıttık. Tüm hemşehrilerimin, Roman kardeşlerimin bu gününü tebrik ediyorum' diye konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN HAZIRLIKLAR YAPILIYOR

Vatandaşa kentsel dönüşüm müjdesi de veren Yıldız, 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Okmeydanı'nın kentsel dönüşümü eylem aşamasında. Aynı şekilde Cumhurbaşkanımızın talimatıyla; bölgeyi iyi bilir, burada şahsi dostları, komşuları olan insanlar var. Yaklaşık 6-7 aydır Hacı Hüsrev'in, İstiklal Mahallemizin de kentsel dönüşümüyle ilgili bakanlığımız hazırlıklarını yapıyor. Beyoğlu Belediyesi olarak buranın da yakın zamanda kentsel dönüşümü başlatılacak' dedi.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı ziyarette vatandaşlar, Romanların neşeli ve mert insanlar olduğuna vurgu yaptı.

İstanbul'da Dünya Romanlar Günü karanfiller ve çikolatalarla kutlandı
İstanbul'da Dünya Romanlar Günü karanfiller ve çikolatalarla kutlandı
İstanbul'da Dünya Romanlar Günü karanfiller ve çikolatalarla kutlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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