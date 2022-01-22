İstanbul'da dün 230 evsiz, otellere yerleştirildi - Haberler
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İstanbul'da dün 230 evsiz, otellere yerleştirildi

İstanbul'da dün 230 evsiz, otellere yerleştirildi
AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte dün 230 evsizin otellere yerleştirildiğini duyurdu.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte dün 230 evsizin otellere yerleştirildiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ekiplerimiz dün 230 evsiz, sokakta kalan hemşehrimizi otellere yerleştirdi. Geceyi sıcak bir odada geçirdiler. Ancak İstanbul'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Dışarıda kalan vatandaşlarımızı lütfen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirelim."

AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Son Dakika Haberleri

Ali Yerlikaya, İstanbul, Güncel, Haber

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