İstanbul'da dün 230 evsiz, otellere yerleştirildi
AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Haberler | Güncel
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte dün 230 evsizin otellere yerleştirildiğini duyurdu.
İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte dün 230 evsizin otellere yerleştirildiğini duyurdu.
Vali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Ekiplerimiz dün 230 evsiz, sokakta kalan hemşehrimizi otellere yerleştirdi. Geceyi sıcak bir odada geçirdiler. Ancak İstanbul'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Dışarıda kalan vatandaşlarımızı lütfen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirelim."
AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Son Dakika Haberleri