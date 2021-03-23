Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
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Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

23.03.2021 08:15 | Son Güncelleme: 23.03.2021 08:21

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. Önceden belirlenen 23 adrese giren ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla'da daha önceden tespit edilmiş 23 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Sabah saat 06.00 sıralarında başlayan operasyonda 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları hedef alındı. Drone destekli yapılan operasyona Özel Harekat ekipleri de katıldı.

Polis köpekli arama

Narkotik ekipleri daha önce yaptıkları bir yıllık çalışmalar neticesinde tespit ettikleri şüphelilerin kaldığı 23 adresi belirledi. Sabah saatlerinde operasyon başladı. Ekipler belirlenen adreslere girerken bazı adreslerde polis köpekleriyle arama yaptı. Çok sayıda şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürdü. - İSTANBUL

Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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