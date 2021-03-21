İstanbul'da drift yaptığı belirlenen sürücüye 6 bin 700 lira para cezası uygulandı
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İstanbul'da drift yaptığı belirlenen sürücüye 6 bin 700 lira para cezası uygulandı

21.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:50
İstanbul'da drift yaptığı belirlenen sürücüye 6 bin 700 lira para cezası uygulandı

Sultanbeyli'de drift yaparak, trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye 6 bin 700 lira para cezası verildi.

Sultanbeyli'de drift yaparak, trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye 6 bin 700 lira para cezası verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, 16 Mart'ta Sümbül Sokak üzerinde 34 GTA 35 plakalı araç sürücüsünün, drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheli M.T.Ö'yü yakaladı. Sürücüye, drift yapmaktan 6 bin 700 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca M.T.Ö'nün sürücü belgesi 2 ay süre ile geçici olarak geri alındı.

Şüpheli, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapılmak üzere Sultanbeyli Ahmet Yesevi Polis Merkezi Amirliğine sevk edildi.???????

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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