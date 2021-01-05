Drift yapan sürücüye 9 bin 870 lira para cezası uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Drift yapan sürücüye 9 bin 870 lira para cezası uygulandı

05.01.2021 12:41 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:05

Güngören'de, plakasız araçla drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü gözaltına alındı.

Güngören'de, plakasız araçla drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, 20 Aralık'ta Genç Osman Caddesi'nde bir sürücünün plakasız araçla drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, sürücü Şakir Y'yi yakaladı.

Şakir Y'ye tescilli aracı plakasız kullanmaktan 2 bin 81, trafiği tehlikeye düşürmekten 288, abartı egzozdan 1228, trafik güvenliği ve düzenine uymamaktan 132, driftten 6 bin 141 lira olmak üzere toplam 9 bin 870 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, 34 JOP 97 plakalı aracın eksiklerinin giderilmesi için 7 günlük izin belgesi düzenlendi.

Aday sürücü olduğu belirlenen Şakir Y'nin sürücü belgesi, daimi olarak iptal edildi.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan gözaltına alınan Şakir Y. adli işlem yapılmak üzere Güngören Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.?

Drift yapan sürücüye 9 bin 870 lira para cezası uygulandı
Drift yapan sürücüye 9 bin 870 lira para cezası uygulandı
Drift yapan sürücüye 9 bin 870 lira para cezası uygulandı
Drift yapan sürücüye 9 bin 870 lira para cezası uygulandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fikri Sağlar Pınar Gültekin Süreyya Sadi Bilgiç Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Erçel Hülya Avşar Oğuzhan Koç
Spor Vitor Hugo Ryan Babel Metin Oktay Rıza Çalımbay Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Kaza Otomobil Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Drift yapan sürücüye 9 bin 870 lira para cezası uygulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 13:05:27. #1.15#
title