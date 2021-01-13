Yaptığı tehlikeli drift pahalıya patladı

İstanbul Ümraniye'de Berat K. adlı sürücü, 34 BUF 656 plakalı aracı ile yaptığı driftin videosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Sürücünün kendisini ele verdiği video paylaşımı üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, trafiği tehlikeye sokan Berat K. hakkında çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında görüntüleri detaylı bir biçimde inceleyen trafik denetim ekipleri, şüphelinin yerini kısa sürede tespit ederek kıskıvrak yakaladı. Ekipler, tehlikeli hareketle trafiğin düzenini ve güvenliğini bozan Berat K'ye yaptığı driftten dolayı 6 bin 700 lira para cezası kesti.

Adli işlemleri için Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezine sevk edilen şüphelinin 2 ay süre ile sürücü belgesi de elinden alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış