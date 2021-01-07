İstanbul'da drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira para cezası uygulandı
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İstanbul'da drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira para cezası uygulandı

07.01.2021 11:17 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:20
İstanbul'da drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira para cezası uygulandı

Sultanbeyli'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü gözaltına alındı.

Sultanbeyli'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, 34 EH 5546 plakalı araç sürücünün drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşmasına ilişkin çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheli Baran Ö.'yü yakalandı. Sürücüye drift yapmaktan 6 bin 700 lira para cezası uygulandı. 34 EH 5546 plakalı araç, 60 gün süre ile trafikten men edildi.

Ayrıca Baran Ö'nün sürücü belgesi 2 ay süre ile geçici olarak geri alındı.

Şüpheli, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapılmak üzere Sultanbeyli Ahmet Yesevi Polis Merkezine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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