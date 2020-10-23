İstanbul'da drift yapan sürücü yakalandı
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İstanbul'da drift yapan sürücü yakalandı

23.10.2020 15:43 | Son Güncelleme: 23.10.2020 15:43
İstanbul'da drift yapan sürücü yakalandı

İstanbul'da makas atarak ve drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan sürücüye 7 bin 369 lira para cezası uygulandı.

İstanbul'da makas atarak ve drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan sürücüye 7 bin 369 lira para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği, sosyal medya üzerinden yaptığı çalışmalarda bir sürücünün Bağcılar Peyami Safa Caddesi ve Bayrampaşa TEM bağlantı yolu üzerinde drift yaparak ve makas atarak trafiğin tehlikeye düşürdüğü görüntüleri tespit etti.

Çalışma başlatan ekipler, 34 EM 2976 plakalı aracın sürücüsü Burak Ö'yü gözaltına aldı.

Sürücüye driftten 6 bin 141, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmekten 1228 lira olmak üzere toplamda 7 bin 369 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca Burak Ö'nün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, araç 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Şüpheli, adli işlem yapılmak üzere Güneşli Polis Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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