İstanbul'da "drift", "makas" ve "hız" terörü kamerada
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İstanbul'da "drift", "makas" ve "hız" terörü kamerada

İstanbul'da "drift", "makas" ve "hız" terörü kamerada Mega kentin çeşitli noktalarında magandalar otomobillerle terör estirdi İstanbul'un çeşitli noktalarında lüks otomobilli bir maganda, kavşaklarda saniyelerce "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi.

08.07.2020 12:19 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:25

İstanbul'da "drift", "makas" ve "hız" terörü kamerada

Mega kentin çeşitli noktalarında magandalar otomobillerle terör estirdi

İSTANBUL - İstanbul'un çeşitli noktalarında lüks otomobilli bir maganda, kavşaklarda saniyelerce "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi. Aynı maganda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve TEM Otoyolu'nda da 274 kilometre hızla seyretti. E-5 Karayolu'nda bir başka maganda ise araçların arasında "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü.

İstanbul'da otomobille trafiğe çıkarak sokak ve caddelerde kuralları hiçe sayan magandalara bir yenileri daha eklendi. Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak İstanbul'da lüks otomobille seyir halinde olan bir maganda, sosyal medyadan canlı yayın yapan arkadaşının "kanka bir yerde dönsene" sözü üzerine cadde üzerindeki bir kavşakta "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yapmaya başladı. Defalarca kavşakta dönerek terör estiren sürücü ardından yoluna devam etti.

Drift yaptı 274 kilometre hızla seyretti

Aynı maganda Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu'nda ise lüks bir otomobille 274 kilometre hızla seyretti. Maganda yüreklerin ağızlara geldiği o görüntüleri bir de sosyal medyada paylaştı. E-5 Karayolu üzerinde bir başka maganda ise araçların arasında "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücüler, şov uğruna yapmadığını bırakmadı. Magandalar o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da 'drift', 'makas' ve 'hız' terörü kamerada

Kaynak: İHA

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