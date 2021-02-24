İstanbul'da döviz bürosu çalışanını gasbettikleri öne sürülen 6 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da döviz bürosu çalışanının kullandığı aracın önünü keserek 167 bin doları gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 19 Şubat'ta, 10.35 sıralarında Fatih Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki alt geçitte bir döviz bürosu çalışanının kullandığı aracın önünün otomobil ve motosikletle kesilip silah teşhir ederek 167 bin doların gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobilin ve motosikletin plakasını tespit etti.

Polis, çalışmanın ardından 10 şüpheliyi düzenlediği baskınla yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 101 bin 100 dolar, 7 bin 850 lira, 17 Cumhuriyet altını ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış