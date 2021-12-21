Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerin ardından döviz kurlarında yaşanan düşüş nedeniyle döviz bürolarında hareketlilik gün boyu devam etti.

Kapalıçarşı ve Tahtakale'deki döviz bürolarında gün boyunca vatandaşların döviz işlemleri yoğun şekilde sürdü. Zaman zaman döviz büroları önünde kuyruklar oluştu.

Kapalıçarşı'da döviz bürosu işletmecisi Mustafa Kemal Sögüt, bir süredir dolarda suni bir yükseliş olduğunu ancak dünden itibaren düşüş yaşandığını ifade etti.

Sögüt, "Türk lirasının değer kazanması Cumhurbaşkanımızın dünkü konuşmasından ötürü oldu. Dolarda suni bir yükseliş vardı. Biz bunları 3 defa yaşadık. Aynı senaryoyu yaşıyoruz. Dolar bence stabilize olacaktır. Bugün dolar en yüksek 14,30, en düşük 11,05 oldu." dedi.