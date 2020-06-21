İstanbul'da dört evi soyup bir otomobil çalan hırsızlar kamerada
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İstanbul'da dört evi soyup bir otomobil çalan hırsızlar kamerada

İSTANBUL'da dört ayrı eve girerek hırsızlık yapan üç şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı.

İstanbul'da dört evi soyup bir otomobil çalan hırsızlar kamerada
21.06.2020 11:43 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:47

İSTANBUL'da dört ayrı eve girerek hırsızlık yapan üç şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerinin evden aldıkları anahtarla park halindeki bir otomobili çalması güvenlik kameralarına yansıdı. Adliyeye sevk edilen üç şüpheli tutuklandı. 

Beyoğlu, Bahçelievler ve Bakırköy'de 29 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında dört ayrı evde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis inceleme başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler olayların meydana geldiği bölge ve civarlarında güvenlik kameralarını inceledi. Polis, dört ayrı evde meydana gelen hırsızlık olaylarını aynı üç kişi tarafından yapıldığını tespit etti. Şüphelilerin eşkal ve kimliği, kullandıkları aracın marka model ve plakasını belirleyen polisler, şüphelileri Bakırköy Akmescit Sokak'ta 5 Haziran tarihinde yaptıkları takip sonucu yakaladı. Şüphelilerin yakalandıkları araçta yapılan aramada, çalıntı dizüstü bilgisayar ele geçirildi. 

EVDEN ALDIKLARI ANAHTARLA OTOMOBİLİ ÇALDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen İhsan Ç. (28), Bilal G.(20), Recep G.'nin (22) girdikleri dört ayrı evden dizüstü bilgisayar, cep telefonu, fotoğraf makinesi, ziynet eşyası, ayakkabı banka kartı, hediye çeki ve bir miktar nakit para çaldıkları tespit edildi. Polis, yaptığı detaylı incelemelerde şüphelilerin bir evden aldığı kontak anahtarıyla park halindeki bir otomobili çaldıklarını da belirledi.

TUTUKLANDILAR

Yapılan soruşturmada hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerden İhsan Ç. 'nin 37 suçtan kaydı ve bir aranması, Bilal G.' nin 7 suçtan kaydı, Recep G.'nin 29 suçtan kaydı olduğu belirlendi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hırsızlık şüphelileri çıkarıldığı mahkemede tutuklandılar.

OTOMOBİLİ ÇALDIKLARI ANLAR KAMERADA

Öte yandan şüphelilerin hırsızlık için girdikleri Ümraniye' de bir evden kontak anahtarı alarak, park halindeki otomobili çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin sitenin güvenlik bariyerini zorlayarak açtıkları anlar görülüyor. Şüphelilerin bir başka olayda ise girdikleri apartmandan ayakkabı çaldıkları görülüyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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