İstanbul'da doluya karşı otomobiline balonlu naylon sararak seyahat etti
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İstanbul'da doluya karşı otomobiline balonlu naylon sararak seyahat etti

09.10.2020 09:31 | Son Güncelleme: 09.10.2020 09:36

Kadıköy'de bir sürücü aracının dolu yağışından korumak için balonlu naylon ile üstünü kapadı.

Kadıköy'de bir sürücü aracının dolu yağışından korumak için balonlu naylon ile üstünü kapadı. Sürücü balonlu naylon ile sardığı aracıyla seyahat etmesi dikkat çekti.

İstanbul'da araç sahipleri, yağması beklenen doluya karşı araçlarını halı, battaniye ve brandalarla koruma altına almaya çalıştı. Sağanak yağışın akşam saatlerinde başlamasıyla birlikte bir sürücü pat pat diye tabir edilen balonlu naylon ile aracının üstünü kapatarak D-100 karayolunda seyahat etti. Akıl almaz yolculuk görenleri hayrete düşürdü. Doluya karşı balonlu naylon kaplamalı yolculuk trafikte başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. - İSTANBUL

İstanbul'da doluya karşı otomobiline balonlu naylon sararak seyahat etti
İstanbul'da doluya karşı otomobiline balonlu naylon sararak seyahat etti
İstanbul'da doluya karşı otomobiline balonlu naylon sararak seyahat etti
İstanbul'da doluya karşı otomobiline balonlu naylon sararak seyahat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR

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