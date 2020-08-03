İstanbul'da dolunay manzarası mest etti
İstanbul'da dolunay manzarası mest etti İstanbul'da akşam saatlerinde beliren dolunayın, eşsiz güzelliği kendine hayran bıraktı.
03.08.2020 23:36 | Son Güncelleme: 04.08.2020 00:41
İstanbul'da dolunay manzarası mest etti
İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde beliren dolunayın, eşsiz güzelliği kendine hayran bıraktı.
İstanbul'da akşam saatlerinde gezintiye çıkan vatandaşlar dolunay manzarasının keyfini yaşadı. Dolunayın eşsiz güzelliği görsel şölen sunarken, vatandaşlar o anları fotoğraf makineleriyle görüntüledi.
Kaynak: İHA