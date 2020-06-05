İstanbul'da dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu İSTANBUL da bu akşam gerçekleşen ay tutulması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İSTANBUL da bu akşam gerçekleşen ay tutulması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Doğa olayları tutkunlarının merakla bekledikleri ay tutulması akşam saat 20.45 sıralarında başladı. Çamlıca Büyük Camii dolunay ile oluşan güzel görüntüler objektiflere yansıdı. Salacak Sahiline gelen vatandaşlar dolunayının güzel görüntüsü izledi. Vatandaşlar Kız Kulesi ve dolunayın oluşturduğu görüntülere hayran kaldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile dolunayın birlikteliğinden kartpostallık görüntüler oluştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA