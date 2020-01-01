İstanbul'da dolu yağışı etkisini gösterdi
Haberler » Güncel » İstanbul'da dolu yağışı etkisini gösterdi - Haber

İstanbul'da dolu yağışı etkisini gösterdi

İstanbul'un bazı noktalarında yeni yılın ilk gününde dolu yağışı etkili oldu.

01.01.2020 17:57 | Son Güncelleme: 01.01.2020 18:02
İstanbul'da dolu yağışı etkisini gösterdi

'un bazı noktalarında yeni yılın ilk gününde etkili oldu.


İstanbul'da yeni yılın ilk gününde bazı ilçelerde dolu yağışı etkisini gösterdi. ve çevresinde de etkili olan dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar şapkalarını takarak yürümek zorunda kaldı. Otomobillerin üzerleri dolu taneleriyle kaplanırken, kısa süre etkili olan dolu yağışı cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler