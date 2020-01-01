İstanbul'da dolu yağışı etkisini gösterdi

01.01.2020 17:57 | Son Güncelleme: 01.01.2020 18:02

İstanbul'un bazı noktalarında yeni yılın ilk gününde dolu yağışı etkili oldu.



İstanbul'da yeni yılın ilk gününde bazı ilçelerde dolu yağışı etkisini gösterdi. Ataşehir ve çevresinde de etkili olan dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar şapkalarını takarak yürümek zorunda kaldı. Otomobillerin üzerleri dolu taneleriyle kaplanırken, kısa süre etkili olan dolu yağışı cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA