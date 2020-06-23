İstanbul'da dolu yağışı etkili oluyor İstanbul'da bazı bölgelerde dolu yağışı etkili olmaya başladı.

İstanbul'da bazı bölgelerde dolu yağışı etkili olmaya başladı. Çengelköy'de etkisini gösteren dolu kameraya yansıdı.

İstanbul'da yapılan uyarıların ardından, bazı bölgelerde sağanak yağmur ve dolu etkisini göstermeye başladı. Çengelköy'de de dolu yağışı etkisini gösterdi. Çengelköy'de şiddetli bir şekilde dolu yağışının etkili olduğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA