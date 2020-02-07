İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu
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İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu

İstanbul'da akşam saatlerinde bazı ilçelerde yağmurla birlikte dolu yağışı da etkisini gösterdi.

07.02.2020 23:15 | Son Güncelleme: 07.02.2020 23:15
İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu

'da akşam saatlerinde bazı ilçelerde yağmurla birlikte da etkisini gösterdi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kar yağışı kentin yüksek noktalarında ve bazı ilçelerde hafif şekilde etkili olmuştu. Akşam saatlerinde bazı ilçelerde yağmurla birlikte dolu yağışı da etkisini gösterdi. Kısa süreli etkili olan dolu yağışını gören bir vatandaş o anları cep telefonuna kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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