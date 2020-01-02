İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu
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İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu

İstanbul'un bazı noktalarında dolu yağışı etkisini gösterdi.

02.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:06
İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu

'un bazı noktalarında etkisini gösterdi. Yağmurla birlikte yağan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.


İstanbul'un bazı ilçelerde dolu yağışı etkili oldu. Fatih ve Sultangazi'de yağmurla birlikte etkili olan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dolu yağışı nedeniyle bazı otomobillerin önünün de kapandığı görüldü. Kısa süre etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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