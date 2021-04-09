İSTANBUL'DA DOLU VE SULU KAR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İSTANBUL'DA DOLU VE SULU KAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Mustafa ESEN-Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde dolu ve sulu kar yağdı.

Son Dakika! Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Son Dakika! Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Haber-Kamera: Mustafa ESEN-Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde dolu ve sulu kar yağdı.

İstanbul'da 3 gündür soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Nisan ayı olmasına rağmen kentin yüksek kesimlerde dolu ve kar yağışı etkisini gösterdi. Ataşehir'de sulu kar yağışı araçların üzerini kısa süreli beyaza bürüdü. Dolu ve sulu kar nedeniyle bir işyerinin girişine sığınan Hakim Hırtal, 'Dolu yağdığı için buraya kaçtım" diye konuştu.

İSTANBUL'DA DOLU VE SULU KAR
İSTANBUL'DA DOLU VE SULU KAR
İSTANBUL'DA DOLU VE SULU KAR
İSTANBUL'DA DOLU VE SULU KAR
İSTANBUL'DA DOLU VE SULU KAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Demet Akalın Demet Özdemir Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Gökhan Töre Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İSTANBUL'DA DOLU VE SULU KAR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 13:05:47. #1.16#
title