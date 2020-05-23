İstanbul'da dolu sürprizi ; Korkutan bulutlar böyle görüntülendi
İstanbul'da yağmur yerini zaman zaman doluya bıraktı.
23.05.2020 14:22 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:25
İstanbul'da yağmur yerini zaman zaman doluya bıraktı.İstanbul'un üzerini kaplayan bulutlar da kameraya yansıdı.
- İstanbul
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağış aralıklarla devam ediyor. Esenyurt'ta yağmur yerini doluya bıraktı. Öğleden sonra başlayan kısa süreli dolu yağışı bazı vatandaşlar doluya hazırlıksız yakalanırken, o anları cep telefonu kameralarına kaydetti. İstanbul'un üzerini kaplayan kara bulutlar da kameraya yansıdı.
- İstanbul
Kaynak: DHA