İstanbul'da dolu sürprizi ; Korkutan bulutlar böyle görüntülendi İstanbul'da yağmur yerini zaman zaman doluya bıraktı.

İstanbul'da yağmur yerini zaman zaman doluya bıraktı.İstanbul'un üzerini kaplayan bulutlar da kameraya yansıdı.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağış aralıklarla devam ediyor. Esenyurt'ta yağmur yerini doluya bıraktı. Öğleden sonra başlayan kısa süreli dolu yağışı bazı vatandaşlar doluya hazırlıksız yakalanırken, o anları cep telefonu kameralarına kaydetti. İstanbul'un üzerini kaplayan kara bulutlar da kameraya yansıdı.

- İstanbul

Kaynak: DHA