İSTANBUL'DA DOLU SÜRPRİZİ - 2 2 Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA) İstanbul'da yağmur yerini zaman zaman doluya bıraktı.

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Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,(DHA) İstanbul'da yağmur yerini zaman zaman doluya bıraktı.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağış aralıklarla devam ediyor. Esenyurt'ta yağmur yerini doluya bıraktı. Öğleden sonra başlayan kısa süreli dolu yağışı bazı vatandaşlar doluya hazırlıksız yakalanırken, o anları cep telefonu kameralarına kaydetti.

Kaynak: DHA