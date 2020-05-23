İSTANBUL'DA DOLU SÜRPRİZİ - 2
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İSTANBUL'DA DOLU SÜRPRİZİ - 2

2 Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA) İstanbul'da yağmur yerini zaman zaman doluya bıraktı.

23.05.2020 14:21 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:27

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Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,(DHA) İstanbul'da yağmur yerini zaman zaman doluya bıraktı.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağış aralıklarla devam ediyor. Esenyurt'ta yağmur yerini doluya bıraktı. Öğleden sonra başlayan kısa süreli dolu yağışı bazı vatandaşlar doluya hazırlıksız yakalanırken, o anları cep telefonu kameralarına kaydetti.

İSTANBUL'DA DOLU SÜRPRİZİ - 2

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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